Trump'ın tweet'i ortalığı karıştırdı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinde bilançonun ağırlaşmasıyla eleştiri oklarının hedefi oldu. Trump yerel ve ulusal basında yer alan haberlerde virsü hafife almak ile suçlanıyor. Trump'a son darbe, koronavirüs salgını konusunda en yetkili kişi olan Anthony Fauci'den geldi. Fauci Trump'ı eleştiren, önlemlerin geç alındığına ilişkin haberi doğruladı. Trump Fauci'ye sosyal medyadan gözdağı verdi. Trump'ın retweeti ve mesajı ABD'yi salladı.

FAUCI: ÇOK FAZLA DİRENÇ VARDI

Fauci, CNN sunucusu Jake Tapper'ın 'eğer sosyal mesafe ve evde kalma önlemleri mart ortası yerine şubatın üçüncü haftası alınsaydı hayatların kurtarılıp kurtarılamayacağı' sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Mantıken, eğer devam eden bir süreç olsaydı ve yayılmayı bastırmaya daha önceden başlasaydınız, hayat kurtarabilirdiniz. Bunu tabii ki kimse inkâr edemez. Fakat bu kararların alınma süreçleri karmaşık. Ama haklısınız. Şu açık ki, eğer her şeyi en başta kapatsaydık, işler biraz daha farklı olabilirdi. Fakat o dönemde, kapatmaya karşı çok fazla direnç vardı."

TRUMP KENDİNİ ÖVÜP 'KOVMA' ETİKETİNİ PAYLAŞTI

Fauci'nin bu sözleri, New York Times'ın haberini 'Yalan haber' olarak niteleyen Trump'ın gözünden kaçmadı. ABD Başkanı, "Üzgünüm yalan haber, her şey kayda alınmıştı. Daha insanlar sesini çıkarmazken, ben Çin'i çoktan yasaklamıştım" mesajını paylaştı.

Trump'ın mesajında asıl dikkat çekense, alıntı yaptığı tweet oldu. Bu paylaşımda, 'Fauci'yi kovmanın vakti geldi' etiketi kullanılarak şu ifadelere yer verilmişti: "Fauci şimdi, Trump'ın tıp uzmanlarını dinlemiş olması halinde daha fazla insanın hayatını kurtarmış olabileceğini söylüyor. Fauci 29 Şubat günü, endişelenecek bir şey olmadığını ve Amerikan halkına karşı büyük bir tehdit bulunmadığını söylüyordu. Fauci'yi kovmanın vakti geldi."