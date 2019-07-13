Trump’ın uçağındaki senatör: ''Türkiye’ye yaptırımlar olacak''

ABD yönetimi Ankara’nın Rus yapımı S-400 füzelerini teslim alması halinde, Türkiye’ye yaptırım uygulamayı ve F-35 savaş uçağı programından çıkarmayı planlıyor. Olası yaptırımların arasında Türkiye’nin ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamına alınması da yer alıyor. S-400’lerin Türkiye’ye sevkiyatı ise 12 Temmuz itibariyle başladı.

Bloomberg’ün Beyaz Saray Muhabiri Jennifer Jacobs, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Johnson’ın şu sözlerini aktardı: “Yaptırımlar olacak. F-35 üretiminden (Türkiye’yi) hemen çıkaracağız. Yani Türkiye için iyi olmayacak. Gerçekten de talihsiz.”