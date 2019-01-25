Trump'ın yakınıydı... Gözaltına alındı

Gelen ilk bilgilere göre Trump'ın yakın isimlerinden biri olan Roger Stone Florida'da gözaltına alındı

Roger Stone hakkında, yalan "beyanda bulunmak", "yalan beyanda bulunması için sanığı tehdit etme" gibi 7 farklı dosya bulunuyor.

Roger Stone, ABD Başkanı Donald Trump'a danışmanlık yapmıştı.

STONE 2017'DE İFADE VERMİŞTİ

Trump'ın seçim kampanyası danışmanlarından Roger Stone, 2017 yılında Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’na ifade vermişti.

Stone, resmi ifadesinde Rusya'nın başkanlık seçimlerinde hiçbir şekilde bağlantısı olmadığını savunmuş ve Demokrat aday Hillary Clinton'ı suçlamıştı.

ABD istihbaratı, daha önce Rusya'nın 2016 yılındaki başkanlık seçiminde Trump'ı desteklediği yönünde raporlar sunmuştu.