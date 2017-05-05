Trump'ın yetkilerini budamak için harekete geçildi

Düşman tarafı ABD’ye nükleer saldırı yapmadan, ABD başkanının kendi kararıyla ilk nükleer silah kullanan taraf olmasını engelleme teklifine destek verenler, Trump’ın Kuzey Kore’ye ya da başka bir tehdide karşı doğrudan nükleer bomba atma emri vermesinden endişe ediyorlar.

ÖNCE SAVAŞ İLAN EDİLMESİ GEREKECEK

İki Demokrat senatörün hazırladığı kanun teklifi için yarım milyona yakın vatandaş da destek imzası topladı. Kanun tasarısına göre, dış bir gücün saldırısı olmadan başkanın nükleer silahları kullanmasına izin olmayacak, öncelikle Kongre tarafından o ülkeye savaş ilan edilmesi gerekecek.

Başkan, eğer ilk saldırıyı düşman yaparsa, yine nükleer silahları sadece kendi kararıyla kullanma emri vermeye devam edecek.

Demokrat Partisi Temsilcisi Ted Lieu ile birlikte kanun teklifini ortaya atan Senatör Ed Markey, “Her ne kadar başkanın ABD’ye, kuvvetlerimize ya da müttefiklerimize yapılacak bir nükleer saldırıya karşılık vermek için açık yetkisinin bulunması önemli olsa da, hiçbir başkanın Kongre onayı olmadan ‘nükleer silahla ilk saldırıyı’ yapmak için yetkisi olmamalı,” diye konuştu.