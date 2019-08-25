Trump'tan ABD şirketlerine şok talimat

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı kızışıyor. ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada ABD'nin her yıl Çin yüzünden yüz milyarlarca dolar kaybettiğini ve önceki ABD yönetimlerinin buna izin verdiğini öne sürdü. Kendisinin böyle bir ticari ilişkiye izin vermeyeceğini iddia eden Trump, "Adil ticareti sağlamak için bu çok adaletsiz ticari ilişkiyi dengelemeliyiz. Çin, 75 milyar dolarlık Amerikan ürünlerine yeni gümrük vergileri getirmemeliydi" ifadesini kullandı. Çin'in ABD ürünlerinin gümrük vergilerini yüzde 5 ila 10 arasında artırma kararı, Trump'ın ay başında, Çin ürünlerine yüzde 10 ilave vergi koyma kararına misillemeydi.

TRUMP EL ARTIRDI

Çin'in ABD'ye ek gümrük vergisi koyma kararını siyasi nedenlerle aldığını belirten Trump, ABD'nin, 1 Ekim'den başlamak üzere, Çin'den gelen 250 milyar dolarlık üründe yüzde 30 oranında vergi uygulayacağını açıkladı. Halihazırda yüzde 10 vergi uygulanan 300 milyar dolar değerindeki Çin ürününün de 1 Eylül itibariyle yüzde 15 oranında vergilendirileceğini duyurdu. Ekonomistler, Trump'ın kararlarının Çin para birimi Yuan'ın değer kaybına ve kur savaşlarına yol açacağını belirtiyor.

"ABD ŞİRKETLERİNE EMREDİYORUM!"

"Çin'in senelerce ABD'den devasa miktarda para kazandığını" belirten Trump, bunu önlemek için Çin'de yatırımları olan büyük Amerikan firmalarına ürünlerini artık ABD'de üretmelerini emretti. Emrinin geçerliliği ve hukukiliği tartışmaya açılınca 1977'de uygulamaya giren Acil Ekonomik Güç Yasası'nın kendisine gerekli yetkileri verdiğini iddia etti. Bu emir sonrasında Çin'de üretim yapan ABDli firmalar borsada keskin bir değer kaybına uğradı.

FED BAŞKANI'NI HAİN İLAN ETTİ

Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi sinyali vermediği konuşmasını da öfkeyle karşıladı. Çin'le ticaret savaşının ABD ekonomisine yönelik risklerine değinen Powell'ı hedef gösterdi. ABD Başkanı, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Kim daha büyük düşmanımız, Çin lideri Şi Cinping mi yoksa Jerome Powell mı?" diye sordu.