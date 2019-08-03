Trump'tan akılalmaz tehdit: ''IŞİD'çileri üzerinize salarız''

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa'ya dikkat çeken bir tehditte bulundu.

Beyaz Saray önünde ayaküstü soruları cevaplayan Trump, "Avrupa'nın almasını istediğimiz 2500 IŞİD savaşçısı var elimizde. Avrupa'nın almasını istediğimiz binlerce IŞİD savaşçısı var, göreceğiz bakalım, alacaklar mı? Ve eğer almazlarsa, muhtemelen onları Avrupa'ya salıvermek zorunda kalacağız" şeklinde konuştu.

Trump, Avrupa'yı daha önce de benzeri şekilde tehdit etmişti. Twitter'den açıklamada bulunan Trump, "ABD Britanya, Fransa, Almanya ve diğer Avrupalı müttefiklerden Suriye'de yakaladığımız ve yargıladığımız 800'den fazla IŞİD savaşçısını geri almasını istiyor. Halifelik düşmek üzere. Bunun alternatifi olarak onları serbest bırakmak zorunda kalmamız, iyi olmaz" ifadelerini kullanmıştı.