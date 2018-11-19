Trump'tan bir ilk ! Orayı ziyaret edecek

Amerikan Fox News kanalına açıklamalarda bulunan Trump, " Irak ile Afganistan’da bulunan askerlerimizi ziyaret etmeyi planlıyorum" şeklinde konuştu.

Ziyaret tarihi hakkında açıklama yapmayan ABD başkanı, iki yıl önce görevine başladığından bu yana Irak’ı ziyaret etmedi.

"Bence bunun olacağını göreceksiniz. Planlanan bir takım şeyler var. Bu konu hakkında güvenlik gerekçesi ve diğer bazı nedenler ötürü konuşmak istemiyoruz. İnanılmaz yoğun bir programım var ve bunu gerçekleştireceğim." diyen Trump, konuşmasına "Başkan olduğumdan beri, hiç kimse benim kadar orduyla olmadı" diye devam etti.

ABD eski Başkanı Barack Obama, göreve geldikten 2 ay kadar gibi kısa bir süre sonra Irak'ı ziyaret etmiş, 1 yıl süre içinde de Afganistan'a ziyaret gerçekleştirmişti.

Eski başkanlardan George W. Bush da, Irak'ta savaş başladıktan 8 ay sonra Irak'ı ziyaret etmişti.