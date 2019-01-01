Trump'tan bir Suriye açıklaması daha !

ABD merkezli haber kanalı Fox News, Trump'la yılbaşı gecesi yaklaşık 10 dakika süren bir röportaj gerçekleştirdi. Trump'a ABD'de hükümetim kapanması, Suriye'den çekilme kararı ve ABD'li Demokrat Senatör Elizabeth Warren'in 2020 seçimleri için keşif komitesi oluşturması konularında sorular yöneltildi.

Trump'a ilk olarak Meksika Duvarı Projesi için gereken bütçenin onaylanmaması durumunda hükümeti kapalı tutup tutmayacağı konusunda tavrının ne olacağı soruldu.

Trump bu soruyu, ülkesinin sınır güvenliğine ihtiyacı olduğu, Meksika Duvarı'nın da sınır güvenliğinin önemli bir parçasını oluşturduğu, duvarın tam anlamıyla işe yarayacağı, duvara eski bir teknoloji olduğu eleştirileri yöneltildiği fakat bu durumda tekerleğin de eski bir teknoloji olarak değerlendirilmesi gerektiği fakat öyle olmadığı şeklinde yanıtladı.

Programın sunucusu Pete Hegseth, Trump'a Güney Karolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham'ın Suriye'den çekilme konusundaki fikrinin değiştiğini hatırlattı ve Başkan'a Graham'ın fikrini nasıl değiştirdiğini sordu.

Trump bu soruya şu yanıtı verdi:

"Suriye'ye 4-5 yıl kadar önce 3-4 ay kalmak için gittik. Ve şimdi askerlerimizi ev getirme zamanı. Bunu çok iyi bir şekilde organize edeceğiz. DEAŞ Suriye'de büyük bir sorundu ve biz DEAŞ'ı büyük oranda temizledik. Suriye'den tamamen çekildiğimizde DEAŞ da tamamen sona erecek. Bölgede askeri üslerimiz var özellikle Irak'ta. Kimse bundan bahsetmiyor. Açık konuşmak gerekirse dediğimden daha fazlasını yaptım. DEAŞ'ı büyük ölçüde ortadan kaldırdık. Bu yine de işin tamamen bittiği anlamına gelmiyor. Bu zaman alacak. Birliklerimizi eve geri getirmemiz gerekiyor. Zamanı geldi."