Trump'tan büyük gaf ! Ölü sayısını yanlış yazdı

ABD Başkanı Donald Trump Sri Lanka'da meydana gelen 8 ayrı saldırının ardından Twitter hesabından bir taziye mesajı paylaştı. Ancak Trump bu mesajında bir skandala imza attı.

Şimdiye kadar ölenlerin sayısını 138 yazması gerekirken, 138 milyon yazdı.

İşte Trump'ın mesajının tamamı;

"Sri Lanka'da 138 milyon kişinin ölümüne ve 600 kişinin yaralanmasına neden olan kilise ve otellere yönelik Sri lanka'daki korkunç saldırının ardından ABD halkından Sri Lanka halkına yürekten bir taziye. Yardım için yanınızdayız!'

Bu tweetin ardından takipçileri başkanın mesajının altına olayın anlamsızlığını ima eden çok sayıda mention attı.

Trump kısa sürede hatasını fark ederek tweeti sildi ve yeni bir taziye mesajı paylaştı.