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  4. 02 Aralık 2019 15:23

Trump'tan devalüasyon tepkisi ! İki ülkeye yaptırım geliyor

ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya ve Arjantin'e para birimlerinde yapılan devalüasyon nedeniyle tepki gösterdi.

Trump'tan devalüasyon tepkisi ! İki ülkeye yaptırım geliyor
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ABD Başkanı Donald Trump, iki ülkeyi hedefine aldı. Brezilya ve Arjantin'e para birimlerinde yaptıkları devalüasyon nedeniyle Trump tepki gösterdi.

Trump, "Devalüasyonlar bizim imalatçılarımız ve çiftçilerimizin mallarını adil şekilde ihraç etmelerini çok zorlaştırıyor. Brezilya ve Arjantin para birimlerinde devasa devalüasyonlar yapıyorlar, bu çiftçilerimiz için iyi değil. Brezilya ve Arjantin'e tüm alüminyum ve çelik için tarifeleri yeniden tesis edilecek" dedi.

Bununla birlikte sürekli yinelediği Fed'in para politikasını eleştiren Trump "Fed faizleri düşürmeli ve politikasını gevşetmeli" dedi.

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abd , donald trump
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