Trump'tan Düşes Markle'ye ağır sözler: ''Edepsiz olduğunu bilmiyordum''

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'ye yapacağı ziyaret öncesi İngiliz basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başbakan May'in yerine aday olan isimlerden Boris Johnson'ı çok sevdiğini söyleyen Trump, 2016'da kendisiyle ilgili açıklamalarda bulunan Düşes Meghan Markle için de 'edepsiz' ifadesini kullandı.

İngiltere’de Başbakan Theresa May’in istifasının yankıları sürerken, bir yandan da ABD Başkanı Donald Trump’ın pazartesi günü yapacağı ziyaret ülke basınının gündeminde.

Trump’ın ziyaret sırasında sürpriz bir şekilde Boris Johnson’la da görüşebileceği belirtiliyor.

Trump, Sun gazetesine May’in istifa süreci ve Kraliyet ailesiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Theresa May’in istifa kararının ardından yerine geçmesi en kuvvetli isimlerden eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson’la ilgili konuşan Trump, “Boris’i severim. Seçilir mi bilmiyorum ama o çok iyi ve çok yetenekli bir adam. Bana ve ülkemize karşı her zaman pozitif bir yaklaşım gösterdi. Bence Boris iyi bir iş çıkarabilir. Mükemmel bir seçim olabilir” dedi.

‘ÇOK İYİ PRENSES OLACAK’

Ziyareti kapsamında Kraliçe Elizabeth, Prens Charles, Prens William, Düşes Kate ve Prens Harry’yle görüşmesi beklenen Trump, yeni doğum yaptığı için kendilerine katılmayacak olan Düşes Meghan Markle hakkında da çarpıcı ifadeler kullandı.

2016’da başkanlık kampanyası döneminde Markle’ın ‘Trump seçilirse Kanada’ya taşınırım’ ifadelerinin hatırlatılması üzerine Başkan Trump, “Bunu bilmiyordum. Ne söyleyebilirim ki? Bu kadar edepsiz olduğunu bilmiyordum” dedi.

Markle’ın buna rağmen çok iyi bir Amerikan Prensesi olacağını söyleyen Trump, Kraliyet ailesine katılmasının da mükemmel olduğunu belirtti.