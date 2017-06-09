Askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 47 yaralı
Askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 47 yaralı
Katar'dan flaş ''liste'' açıklaması: Bizle alakası yok
Katar'dan flaş ''liste'' açıklaması: Bizle alakası yok
Körfez krizinde kritik görüşme! Bahreyn Dışişleri Bakanı geliyor
Körfez krizinde kritik görüşme! Bahreyn Dışişleri Bakanı geliyor
Herkes istifasını beklerken o ise...
Herkes istifasını beklerken o ise...
Sıcak gelişme ! Tanklar sınıra konuşlandırıldı
Sıcak gelişme ! Tanklar sınıra konuşlandırıldı
Yerli otomobile talip çıktı
Yerli otomobile talip çıktı
EFT veya havale yapmayan yandı ! Cezalar başlıyor...
EFT veya havale yapmayan yandı ! Cezalar başlıyor...
Kerbela kan gölüne döndü ! Çok sayıda ölü var
Kerbela kan gölüne döndü ! Çok sayıda ölü var
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD
  4. 09 Haziran 2017 15:24

Trump'tan eski FBI direktörünün ifadesine tepki

ABD Başkanı Donald Trump, eski FBI Direktörü James Comey'in "bilgi sızdıran kişi" olduğunu belirtti.

Trump'tan eski FBI direktörünün ifadesine tepki
A+ A-

 ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Birçok düzmece ifade ve yalana rağmen, tam ve katıksız bir aklanma çabası... Vay be, bilgi sızdıran Comey'miş" ifadelerini kullandı.

Eski FBI Direktörü James Comey, dün ABD Kongresinde ifade vermişti.

Comey ifadesinde, Trump yönetiminin "görevine son verildikten sonra kendisini karaladığını" ve "FBI hakkında yalan söylediğini" öne sürmüştü.

Bu açıklamaya cevap veren Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Sarah Sanders, "Çok net olarak söyleyebilirim ki Başkan yalancı değil." ifadelerini kullanmıştı.

AA

amerika , comey , fbi , ifade , abd , trump , fbı , direktörü , başkanı , tepki