Trump'tan eski FBI direktörünün ifadesine tepki

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Birçok düzmece ifade ve yalana rağmen, tam ve katıksız bir aklanma çabası... Vay be, bilgi sızdıran Comey'miş" ifadelerini kullandı.

Eski FBI Direktörü James Comey, dün ABD Kongresinde ifade vermişti.

Comey ifadesinde, Trump yönetiminin "görevine son verildikten sonra kendisini karaladığını" ve "FBI hakkında yalan söylediğini" öne sürmüştü.

Bu açıklamaya cevap veren Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Sarah Sanders, "Çok net olarak söyleyebilirim ki Başkan yalancı değil." ifadelerini kullanmıştı.