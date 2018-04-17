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  4. 17 Nisan 2018 09:44

Trump'tan Fed'e iki aday daha

ABD Başkanı Trump, Fed'in yönetim kurulunda yer alacak iki ismi daha belirledi.

Trump'tan Fed'e iki aday daha
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Columbia Üniversitesi Ekonomi Profesörü ve Pacific Investment Management Company (PIMCO) yöneticisi Richard Clarida'yı ABD Merkez Bankasının (Fed) Başkan Yardımcılığına aday göstermeyi planladığı bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Başkan Trump, Fed'in Yönetim Kurulundaki dört boşluktan ikisini dolduracak isimleri büyük ölçüde belirledi.

Açıklamada, Trump'ın Columbia Üniversitesi Ekonomi Profesörü Richard Clarida'yı Fed Başkan Yardımcısı ve Kansas Bankalar Komisyonu Üyesi Michelle Bowman'ı Yönetim Kurulu Üyesi görevlerine aday göstermeye niyetlendiği ifade edildi.

SENATODAN ONAY GEREKİYOR

Trump'ın aday göstermesi durumunda, 2 ismin ABD Senatosunda onaylanması gerekecek.

Senato'da onaylanırsa Fed’in iki numaralı ismi olacak Clarida, Columbia Üniversitesinde ekonomi dersleri veriyor.

Ayrıca, Amerikalı fon yönetim şirketi PIMCO'da yöneticilik yapan Clarida, daha önce Ronald Reagan yönetiminde ve New York Fed'de çeşitli görevlerde bulundu.

Fed'e yerel bankalardan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak aday gösterilecek Bowman ise Kansas Bankalar Komisyonunun ilk kadın üyesi olmasıyla öne çıkıyor.

Trump, Clarida ve Bowman'dan önce Fed'e üç isim daha aday göstermişti.

Bu isimlerden Jerome Powell Fed Başkanı ve Randal Quarles Bankalardan Sorumlu Başkan Yardımcılğı görevlerini sürdürüyor.

Yönetim Kurulu Üyeliğine Kasım 2017'de aday gösterilen Carnegie Mellon Üniversitesi Ekonomi Profesörü Marvin Goodfriend ise görevine başlayabilmek için halen Senato'nun onayını bekliyor.

AA

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