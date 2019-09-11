Trump'tan Fed'e yeni bir faiz çağrısı

ABD'nin her zaman en düşük faizi ödemesi gerektiğini belirten Trump, diğer ülkelerin “şu an yaptığı” ve ABD'nin yapması gereken şeye Fed Başkanı Jerome Powell'ın “saflığının” izin vermediğini öne sürdü.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu değerlendirmeyi yaptı:

“Fed faizleri sıfıra veya daha düşük bir düzeye indirmeli ki biz de borcumuzu yeniden finanse edebilelim. Faiz oranları çok daha düşük bir düzeye indirilmeli ve aynı anda dönemleri de uzatılmalı. Harika bir paramız, gücümüz ve bilanço tablomuz var. ABD her zaman en düşük faizleri ödemeli. Enflasyon yok! Yapmamız gereken ve diğer ülkelerin zaten yaptığı şeylere Fed ve Jay Powell'ın saflığı izin vermiyor. Bazı ‘kalın kafalar' yüzünden hayatta bir kez karşımıza çıkacak bir fırsatı kaçırıyoruz!”

Trump, geçen hafta da Fed Başkanlığı'na Powell'ı atamanın bir hata olduğunu söylemişti. DHA