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  4. 15 Kasım 2018 20:58

Trump'tan Fetullah Gülen talimatı !

ABD Başkanı Trump, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi hakkında talimat verdiği iddia edildi.

Trump'tan Fetullah Gülen talimatı !
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Trump yönetimi, FBI, ABD Adalet Bakanlığı ve ABD İç Güvenlik Bakanlığı’na FETÖ elebaşı Gülen’in iadesini sağlayacak yasal yollar bulmalarını talep etti. Trump yönetimi ve Türk yetkililer, Gülen’in Türkiye'ye iade edilememesi durumunda Güney Afrika’ya gönderilmesi konusunda da müzakerelerde bulundu.
 
NBC Newst'te (NBC) yer alan habere göre, Trump yönetiminden üst düzey yetkililer, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cemal Kaşıkçı cinayeti dolayısıyla Suudi Arabistan Krallığı yönetimi üzerindeki baskısını azaltması için, FETÖ elebaşın Gülen'in ABD'den çıkarılması için yasal yollar aramaya başladığını yazdı.

Beyaz Saray'ın Gülen'in ABD'deki oturum izniyle ilgili detaylı bilgi istediğini aktaran kaynaklar, kendisinin 1990'ların sonundan bu yana Pensilvanya'da ikamet ettiğini ve Yeşil Kart sahibi olduğunu belirtti.

Gülen'in iadesi konusunu masaya yatıran Türk ve ABD'li yetkililer, FETÖ elebaşı Gülen'in Türkiye'ye iadesinin mümkün olmaması durumunda Güney Afrika'ya gönderilmesini görüştü.

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