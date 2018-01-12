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  4. 12 Ocak 2018 22:29

Trump'tan flaş İran kararı

ABD Başkanı Trump, İran ile nükleer anlaşmanın uzatılmasına karar verdi.

Trump'tan flaş İran kararı
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'a nükleer anlaşma kapsamında sağlanan yaptırım muafiyetini "son kez" uzatma kararı aldı. Trump, İran'a yaptırımları yeniden devreye sokmadı ancak bir ay içinde Kongre'den anlaşmayı güçlendirmesini talep edecek. Trump'ın imzalayacağı feragat ile İran'a uygulanan yaptırımların 120 gün daha ertelenmesi söz konusu olacak.
Trump yönetiminden bir yetkilinin açıklamasına göre eğer 120 gün içinde anlaşmada bir değişiklik yapılmazsa ABD tek taraflı olarak anlaşmadan çekilecek.

2015 yılında ABD'nin eski başkanı Barack Obama döneminde imzalanan anlaşma ile İran'ın uranyum zenginleştirme programının 2025 yılına kadar ertelenmesi kararı alınmıştı. Ancak Beyaz Saray bu sürenin sonsuza dek gitmesini istiyor.

Trump uzun zamandır eleştirdiği anlaşmadan çekilebileceğini aktarmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, cuma günü AP haber ajansına verdiği mülakatta, "Anlaşmayı ya düzelteceğiz ya da iptal edeceğiz" ifadesini kullanmıştı. İran'la nükleer anlaşmaya Avrupa Birliği de desteğini açıklamış, Trump'ı 'nükleer anlaşmaya uymaya' çağırmıştı. Brüksel'de İranlı mevkidaşlarıyla biraraya gelen Almanya, Fransa, İngiltere Dışişleri Bakanları, nükleer anlaşmaya İran'ın uyduğunu teyit edip Trump'ın onayını talep etmişti.

 

 

iran , donald trump
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