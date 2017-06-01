Trump'tan flaş İsrail kararı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını şimdilik askıya aldığını açıkladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Büyükelçiliği taşıma kararını şimdilik ötelediğine vurgu yapıldı.

Açıklamada, "Kimse bu adımı, Başkan'ın (Trump) İsrail'e ve ABD-İsrail ittifakına olan güçlü desteğinden geri adım olarak görmemeli. Başkan Trump, İsrail ile Filistin arasında barış görüşmelerinin şansını artırmak ve ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarını savunmak amacıyla bu kararı almıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın sonunda ise Trump'ın daha önce birçok kez dile getirdiği "ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma iradesini" sürdürdüğü, meselenin, sadece bunun zamanlamasıyla ilgili olduğu vurgulandı.

Trump, kampanya dönemi boyunca birçok kez Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağı vaadinde bulunmuş ancak 20 Ocak'ta göreve geldikten sonra bu kararın enine boyuna düşünüldükten ve ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarına uygun hale getirildikten sonra alınabileceğini ifade etmişti.

ABD Kongresi, 1995 yılında Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan bir yasayı kabul etmiş ancak o tarihten bu yana görev yapan başkanların tamamı ülke çıkarlarını gerekçe göstererek büyükelçiliği Tel Aviv'de tutmuş ve kentin statüsüyle ilgili yürütülen müzakerelere destek vermişti. 1995'ten bu yana ABD başkanları, söz konusu yasadaki ilgili maddeyi kullanarak 6 aylığına elçilikle ilgili kararı öteliyordu.