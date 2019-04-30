Trump'tan flaş Müslüman Kardeşler kararı

Beyaz Saray sözcüsü, Trump yönetiminin Müslüman Kardeşler hakkında kritik bir karar almayı gündeme getirdiğini duyurdu. Reuters haber ajansının son dakika gelişmesi şeklinde duyurduğu haberde, ABD'nin Müslüman Kardeşleri terör örgütü olarak tanıması üzerine çalışmaların yapıldığı aktarıldı.

ABD basını, Trump yönetiminin Müslüman Kardeşler’i terör örgütü olarak tanımasının gündemde olduğunu yazdı. İddia haber ajansı Reuters ile birlikte New York Times gibi yayın kuruluşlarında yer aldı. İsmini açıklamayan yetkililer, Trump yönetiminin Müslüman Kardeşler’i uluslararası terör örgütü ilan etmek için harekete geçtiğini duyurdu.

Reuters haber ajansı, Beyaz Saray sözcüsünün bu gelişmeyi resmen duyurduğunu aktarırken, Trump’ın böyle bir karar almasıyla birlikte ABD’nin Orta Doğu’daki birçok kurum ve kişiye yaptırım uygulamaya başlayabileceği ifade edildi.

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders, eposta ile yaptığı açıklamada “Başkan (Trump) ulusal güvenlik ekibine danıştı ve bölgenin liderleri ile endişelerini paylaştı, sınıflandırma çalışması şu anda iç sürecimizden geçiyor” dedi.