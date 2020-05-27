Trump'tan gazeteciye tepki çeken sözler

ABD’de Başkan Donald Trump’ın merkezinde olduğu maske tartışmaları devam ediyor. Daha önce Demokrat Parti’nin başkan aday adayı Joe Biden’la maske taktığı için alay etmesiyle gündeme gelen Trump, basın toplantısı sırasında maskesini çıkartmayı reddeden Reuters muhabirinin ‘politik doğruculuk’ yaptığını öne sürdü.

Trump, basın toplantısı sırasında kendisine üst üste iki soru soran Reuters muhabiri Jeff Mason’dan maskesini indirmesini istedi. Trump, ilk soruyu yanıtladıktan sonra ikinciyi unutunca, “İkinci soruyu duyamadım, maskeni indirir misin” dedi. Mason, “Daha sesli konuşurum” cevabını verdi. Buna karşılık olarak Trump, maskesini indirmek istemeyen Mason’a “Politik doğruculuk yapmak istiyorsun” dedi. Mason, “Hayır, yalnızca maskeyi takmak istiyorum” diyerek yanıtladı.

BIDEN VE TRUMP ARASINDA MASKE TARTIŞMASI

ABD’de kasım ayında düzenlenecek başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti aday adayı Joe Biden, geçen günlerde düzenlenen Anma Günü etkinliğinde maske takarken görüntülenmişti. Mart ayından bu yana ilk defa kamuoyu önüne çıkan Biden’ın görüntülerinin yayılmasıyla Trump, Twitter’da Biden’ın maske takmasıyla alay eden bir tweeti paylaşmıştı.

‘O BİR APTAL’

Biden ise Trump’ın ‘maço’ ifadelerinin insanların hayatına mal olduğunu söyleyerek, “O bir aptal. Bu şekilde konuştuğu için mutlak bir aptal. Dünyanın önde gelen doktorları kalabalıkta maske takmanız gerektiğini söylüyor” ifadelerini kullandı.

‘HAVA GÜZELKEN MASKE TAKMASI SIRA DIŞI’

Bu paylaşımdan bir gün sonra Trump, Biden’la alay etmediğini öne sürerek, ‘hava güzel olmasına rağmen Biden’ın maske takmasının sıra dışı’ olduğunu dile getirdi.

Beyaz Saray sözcüsü Kayleigh McEnany ise “Başkan, Joe’nun bodrum katından çıktığını gördüğü için heyecanlı. Bodrumda eşinin yanındayken maske takmıyor ama sosyal mesafe önlemlerinin uygulandığı kamusal alanda maske takması biraz tuhaf. Tutarsız olduğunu düşünüyoruz” dedi.