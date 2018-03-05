Trump'tan gerilimi tırmandıracak Kudüs açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Tel Aviv'den Kudüs'e taşınacak ABD büyükelçiliğinin 14 Mayıs'ta yapılacak açılışına katılabileceğini duyurdu.



Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile buluşan Trump, "14 Mayıs'ta Tel Aviv'den Kudüs'e taşınacak büyükelçiliğin açılışına katılabilirim. Gelmenin yolunu bulmaya çalışıyoruz. Eğer mümkün olursa bunu yapacağım" açıklamasını yaptı.

'250 BİN DOLARA İNDİRDİK'

Trump geçtiğimiz hafta büyükelçiliğin 1 milyar dolara mal olacağını söylediğini, ancak yaptığı pazarlık sonucu bu tutarı 250 bin dolara düşürdüğünü savundu.

NETANYAHU: TARİHİ BİR ADIM

Netanyahu ise ABD'nin Kudüs kararını 'tarihi bir adım' olarak niteleyerek Trump'ın kararının 'çağlar boyunca hatırlanacağını' söyledi.

Aralık ayında Trump ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağını ve ABD Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacaklarını açıklamıştı. Trump'ın açıklamaları bölgede infiale neden olmuş, dünya genelinde birçok ülke ABD'nin kararının kınamıştı.

İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı Katz ise, ABD'nin İsrail büyükelçiliğinin İsrail'in kuruluşunun yıldönümü olan 14 Mayıs'ta Kudüs'e taşınacağını açıklamıştı.