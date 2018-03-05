Dikkat ! Ehliyeti olanlar için kritik uyarı...
Dikkat ! Ehliyeti olanlar için kritik uyarı...
Polis olmak isteyenler dikkat ! İlan yayınlandı...
Polis olmak isteyenler dikkat ! İlan yayınlandı...
FETÖ'de 12 rütbeli askere gözaltı kararı !
FETÖ'de 12 rütbeli askere gözaltı kararı !
Trump'tan gerilimi tırmandıracak Kudüs açıklaması
Trump'tan gerilimi tırmandıracak Kudüs açıklaması
Öğrencilere dağıtılacaktı... ''Müstehcen'' diye toplatıldı
Öğrencilere dağıtılacaktı... ''Müstehcen'' diye toplatıldı
Tehlikeli okul binasında eğitim durdu !
Tehlikeli okul binasında eğitim durdu !
İkinci el araba alacaklar dikkat ! O sınır kaldırıldı...
İkinci el araba alacaklar dikkat ! O sınır kaldırıldı...
İsrail'de deprem... Netanyahu'ya ağır darbe !
İsrail'de deprem... Netanyahu'ya ağır darbe !
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD
  4. 05 Mart 2018 21:48

Trump'tan gerilimi tırmandıracak Kudüs açıklaması

ABD Başkanı Trump, Kudüs'e taşınacak ABD büyükelçiliğinin 14 Mayıs'ta yapılacak açılışa katılabileceğini açıkladı.

Trump'tan gerilimi tırmandıracak Kudüs açıklaması
A+ A-

ABD Başkanı Donald Trump, Tel Aviv'den Kudüs'e taşınacak ABD büyükelçiliğinin 14 Mayıs'ta yapılacak açılışına katılabileceğini duyurdu.

Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile buluşan Trump,  "14 Mayıs'ta Tel Aviv'den Kudüs'e taşınacak büyükelçiliğin açılışına katılabilirim. Gelmenin yolunu bulmaya çalışıyoruz. Eğer mümkün olursa bunu yapacağım" açıklamasını yaptı.

 '250 BİN DOLARA İNDİRDİK'

Trump geçtiğimiz hafta büyükelçiliğin 1 milyar dolara mal olacağını söylediğini, ancak yaptığı pazarlık sonucu bu tutarı 250 bin dolara düşürdüğünü savundu.

NETANYAHU: TARİHİ BİR ADIM

Netanyahu ise ABD'nin Kudüs kararını 'tarihi bir adım' olarak niteleyerek Trump'ın kararının 'çağlar boyunca hatırlanacağını' söyledi.

Aralık ayında Trump ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağını ve ABD Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacaklarını açıklamıştı. Trump'ın açıklamaları bölgede infiale neden olmuş, dünya genelinde birçok ülke ABD'nin kararının kınamıştı.

İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı Katz ise, ABD'nin İsrail büyükelçiliğinin İsrail'in kuruluşunun yıldönümü olan 14 Mayıs'ta Kudüs'e taşınacağını açıklamıştı.

kudüs , tel aviv , trump
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM