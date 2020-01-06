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  4. 06 Ocak 2020 20:23

Trump'tan İran açıklaması: "Asla sahip olamayacak"

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden İran'la ilgili çok sert açıklamalarda bulundu. Trump "İran asla nükleer silah sahibi olamayacak" dedi.

Trump'tan İran açıklaması: Asla sahip olamayacak
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ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 'İran asla nükleer silah sahibi olamayacak' ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Trump yaptığı paylaşımda, "İran asla nükleer silah sahibi olmayacak!" ifadelerini kullandı.

Dün Tahran yönetimi, bir açıklama yaparak 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan doğan hiçbir yükümlülüğe uymayacaklarını belirtmiş ve uranyum zenginleştirme faaliyetlerine yönelik bir sınır kabul etmediklerini ifade etmişti.

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iran , trump , nükleer silah
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