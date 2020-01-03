Trump'tan İran açıklaması

ABD Başkanı saldırının ardından "İran hiç savaş kazanmadı ama hiç müzakere de kaybetmedi" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, tatil yaptığı sırada İran'ın üst düzey komutanlarına yönelik operasyon talimatı vermiş, bu sabah saatlerinde Bağdat'a füze saldırısı düzenlenmişti.

Saldırının ardından aralarında İran'ın efsane komutanı Kasim Süleymani hayatını kaybetmişti.

Dünyayı sarsan bu saldırının etkisi daha sürerken Trump, İran ile ilgili bir tweet paylaşımında bulundu.