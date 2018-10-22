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  4. 22 Ekim 2018 23:46

Trump'tan ''Kaşıkçı'' yorumu: ''Suudilerden duyduklarım...''

ABD Başkanı Trump, Suudi Prens Selman ile Cemal Kaşıkçı hakkında görüştü. Trump görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

Trump'tan ''Kaşıkçı'' yorumu: ''Suudilerden duyduklarım...''
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ABD Başkanı Trump, Suudi Prens Selman ile Cemal Kaşıkçı cinayetini görüştü. Trump görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan'ın soruşturma için 1 aylık talebi çok uzun. Ölümüyle ilgili Suudilerden duyduklarımla tatmin olmadım" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın,  gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili soruşturmaya ilişkin yaptığı  açıklamadan tatmin olmadığını belirtti. 

Trump, Riyad yönetiminin soruşturma için bir aylık süre istediğini  belirterek, "Bu çok uzun bir süre, buna gerek yok." dedi.

ABD Başkanı Trump, Teksas eyaletinin Houston kentine gitmek üzere  Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Daha önce Suudi Arabistan'ın Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin  yaptığı açıklamayı "güvenilir" bulduğunu belirten Trump, bu defaki açıklamadan  tatmin olmadığını belirtti.

Trump, Suudi Arabistan'ın soruşturma için bir aylık süre istediğini  belirterek, "Bu çok uzun bir süre, buna gerek yok." değerlendirmesinde bulundu.

Soruşturma için Türkiye'de üst düzey ABD'li yetkililer olduğunu ifade  eden Trump, "Bu gece ya da yarın sabah bu üst düzey yetkililer dönecek ama hem  Türkiye'de hem de Suudi Arabistan'da yetkililerimiz var." diye konuştu.

KAŞIKÇI OLAYI

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na  girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "konsolosluk  binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi  Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sonunda, Cemal Kaşıkçı'nın  İstanbul Başkonsolosluğu'na geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi  vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun  sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" belirtilmişti.

Milliyet & AA

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