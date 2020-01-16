Trump'tan Kasım Süleymani'ye ağır küfür

ABD Başkanı Donald Trump, bu ayın ilk günlerinde ABD'nin Bağdat'a düzenlediği füze saldırısında öldürülen komutan Kasım Süleymani'yi ağzına doladı.

Milwaukee'deki seçim konuşmasında Süleymani ile ilgili ağır ifadeler kullanan ABD Başkanı, "O yol kenarı bombalarının kralıydı. Elleri ve kolları olmayan insanların büyük çoğunluğu o o.... çocuğu yüzündendir" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı'nın bu sözleri UW-Milwaukee Panther Arena'daki destekçilerinden büyük alkış aldı.

Trump mitinge, demokratların Iowa'daki tartışma programıyla aynı gece ev sahipliği yaptı.

Trump, demokratların TV'de canlı yayınlanan tartışma programını kimsenin izlemediğini, kendisi TV'de bir demokrat adayla tartışma programına katılırsa herkesin izlemek isteyeceğini söyledi.

Demokratların Süleymani'nin ölümü nedeniyle çıldırdıklarını söyleyerek, "Yüzlerce ve binlerce insanın hayatını alan o terörist canavarı öldürdüğümüz için demokratlar çok sinirlendi" ifadelerini kullandı.