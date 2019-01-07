Trump'tan korkutan 3'üncü dünya savaşı açıklaması

Amerikan askerlerinin Suriye’den çekilmesiyle ilgili sorulara yanıt veren Trump, “Rusya IŞİD’den bizden daha fazla nefret ediyor, İran IŞİD’den bizden daha fazla nefret ediyor, Türkiye belki bizim kadar olmasa da IŞİD’den nefret ediyor” ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'da gazetecilere açıklama yapan Trump, Kuzey Kore ile yürütülen görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, "çıkmaza girdiği" iddia edilen görüşmelerin, aksine "çok iyi" olduğunu dile getirerek "Baksanıza roketler yok, hiçbir şey yok. Gayet iyi gidiyoruz." ifadesini kullandı. Buna rağmen, Kuzey Kore'ye karşı uygulanan yaptırımların "tam güç ve etkinlikte" devam edeceğini kaydeden Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı ikinci zirve için de yer bakıldığını açıkladı.

Trump, geçen hafta Kim'den bir mektup aldığını ve yakın zamanda kendisiyle görüşeceğini açıklamış, kendisinin çabaları ve Kim ile görüşmeleri olmasaydı Asya'da büyük bir savaşın patlak vermiş olabileceğini iddia etmişti.Trump, haziranda Singapur'da Kim ile bir araya gelmişti.





