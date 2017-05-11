Trump'tan kovduğu FBI direktörü için ilk yorum

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey'nin kovulmasının ardından kameralar karşısında konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı. FBI Direktörü James Comey ise eski çalışma arkadaşlarına yazdığı mektupla veda etti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey'nin kovulmasının ardından kameralar karşısında yaptığı ilk açıklamasında "Çok basitçe iyi bir iş çıkarmıyordu" dedi. Trump, Comey'nin kovulmasının Rusya ile olan görüşmeleri etkileyip etkilemediğine yönelik soruya da "Hiç değil" yanıtını verdi.

Trump, açıklamasını Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinin ardından Oval Ofis'te eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger ile birlikte yaptığı görüşme sırasında gazetecilere yaptı.

CBS News'tan Margeret Brennan'a konuşan Trump Comey'i kovması hakkında "Çok basitçe iyi bir iş çıkarmıyordu" dedi.

Trump, Comey'nin kovulmasının Lavrov ile olan görüşmeyi 'hiç etkilemediğini' de belirtti.

COMEY MEKTUPLA VEDA ETTİ

FBI Direktörü James Comey ise eski çalışma arkadaşlarına yazdığı mektupla veda etti.

Comey mektubunda, “Bir başkanın, bir FBI direktörünü herhangi bir nedenle ya da hiçbir neden olmadan kovabileceğine inanıyorum. Bu karar ya da uygulanış biçimini düşünmek için zaman harcamayacağım. Umarım siz de yapmazsınız. Olan oldu, iyi olacağım, buna karşın sizi çok özleyeceğim” ifadelerini kullandı.

ABD’nin içinde bulunduğu süreci ‘karmaşa dönemi’ olarak tanımlayan Comes, şu ifadeleri kullandı: “Amerikan halkı, karmaşa döneminde, FBI’ı liyakat, dürüstlük ve bağımsızlığı kayası gibi görmeli. FBI’dan ayrılmanın zor olan tarafı, FBI’ı birlikte ABD için o kaya haline getiren bu insanların doğası ve niteliği.”