Trump’tan kritik geri adım

ABD Körfez’e savaş mühimmatları yığarak gerilimi tırmandırırken Donald Trump’tan da “uzlaşma” mesajı geldi.

Nükleer anlaşmadan çekilerek İran’a dönük saldırgan ve tehditkar tutumunda ısrarcı olan Trump, bu kez “İran’da rejim değişikliği aramadıklarını” ifade etti.

Japonya’ya yaptığı resmi ziyarette konuşan Trump, Tahran’la anlaşma yapacaklarını düşündüğünü söyledi.

Trump, “İran’dan birçok insan tanıyorum, bunlar harika insanlar. İran’ın aynı liderlikle harika bir ülke olma şansı var. Rejim değişikliği aramıyoruz, nükleer silah istemiyoruz, sadece bunu açıklığa kavuşturmak istiyorum” dedi.

İran’dan ABD’yle müzakere yaptıkları yönündeki iddialara yalanlama gelmişti.