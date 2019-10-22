Trump'tan küstah tehdit: Türkiye uygunsuz davranırsa...

Trump, Beyaz Saray'da Bakanlar Konseyi toplantısı öncesi yaptığı açıklamada Suriye'de ateşkesin devam ettiğini söyledi. Ufak çatışmalar olsa da bunların sayısının çok az olduğunu ifade eden Trump, Türkiye ile anlaşma kapsamında bölgeden PKK/PYD'nin çıktığını ve bunun "akıllıca bir adım" olduğunu belirtti. ABD Başkanı, ayrıca Barış Pınarı Harekatı anlaşmasından önce yaptığı gibi yine Türkiye'yi tehdit ederek şu ifadeleri kullandı: "Eğer Türkiye uygunsuz davranırsa yaptırımlar ve vergiler uygularız."

Trump ayrıca kendisini "Kürtleri yalnız bırakmakla" eleştirenlere de "Kürtlere 400 yıl boyunca bölgede kalacağız diye bir söz vermedik. ABD askerlerini o bölgeden çekmekle akıllıca davrandık" diye yanıt verdi.

"ÇATIŞMALAR NEDENİYLE BİR ÇOK TÜRK HAYATINI KAYBETTİ"

Trump ayrıca "Sınırdaki çatışmalar nedeniyle birçok Türk hayatını kaybetti, her iki tarafa da bakmalısınız" ifadelerini kullandı. Barack Obama dönemindeki Suriye politikasını da eleştiren Trump, "DEAŞ o dönemde her yerdeydi. Onları ben yakaladım. Sizden ya da sahte alimlerden daha çok şey biliyorum." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başkanlığında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin de bulunduğu ABD heyeti perşembe günü Suriye'de güvenli bölge kurulmasına ilişkin Türkiye ile mutabakata varmıştı.

Mutabakat kapsamında ABD'nin desteklediği YPG/PKK terör örgütünün ağır silahlarını teslim edip güvenli bölgeden çıkması için Barış Pınarı Harekatı 120 saatliğine askıya alındı.

Terör örgütünün 30 kilometre derinliğindeki güvenli bölge alanından çekilmesiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin kontrolünde bölgede güvenli bölge icra edilecek ve Barış Pınarı Harekatı sonlandırılacak.

Güvenli bölgenin inşası ve icrası konusunda ilerleyen zamanlarda ABD ile iş birliği artırılacak.

ABD'nin, terör örgütü YPG/PKK'ya anlaşma kapsamında kabul ettiği şartları uygulatmadığı takdirde ise Barış Pınarı Harekatı'na devam edilecek.

Türkiye, ABD'nin YPG/PKK ve güvenli bölge konusunda sözlerini yerine getirmemesi üzerine 9 Ekim'de Fırat'ın doğusundaki terör örgütü unsurlarına karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştı.