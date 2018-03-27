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  4. 27 Mart 2018 20:06

Trump'tan Macron'a ''Türkiye'' mesajı

ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı ile görüşerek Türkiye hakkındaki mesajını iletti.

Trump'tan Macron'a ''Türkiye'' mesajı
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşen ABD Başkanı Trump, "Suriye konusunda Türkiye ile işbirliği geliştirilmedi" mesajını iletti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Fransa Cumhurbaşkanı  Emmanuel Macron'la yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye ile Suriye'de yapılan iş birliğinin arttırılması gerekliliğini vurguladığı belirtildi.

Beyaz Saray, Trump ve Macron arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "İki lider de Rusya'nın İngiltere'nin Salisbury kentinde gerçekleştirdiği kimyasal saldırıya karşı Batı'nın sert tepkisine desteklerini ifade ettiler." değerlendirmesinde bulunuldu.

İki liderin Türkiye hakkında da fikir alışverişinde bulunduğuna yer  verilen açıklamada, "Başkan Trump, Suriye'deki ortak stratejik zorluklara karşı Türkiye'yle iş birliğinin yoğunlaştırılması gerekliliğini vurguladı." ifadesine  yer verildi.

Görüşmede Trump ve Macron'un ABD ile Avrupa Birliği arasındaki ticari ilişkileri ve Çin'in "adil olmayan" ticari faaliyetlerini ele aldıkları kaydedildi.

AA

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