Trump'tan o projeye tam destek

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye bağlanan Güney Gaz Koridoru projesini desteklediğini açıkladı.

Trump, Uluslararası Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı'nın katılımcılarına yolladığı mesajda, "Azerbaycan ile ortaklık ilişkilerine çok önem veriyorum ve gelişmesini bekliyorum. ABD, Güney Gaz Koridoru projesinin hayata geçirilmesine bağlı kalmaya devam ediyor. Azerbaycan'ın enerji güvenliği ile ilgili çabalara verilen destekteki önemli rolüne büyük değer veriyorum. Sizlerle işbirliğine hazır olduğumu bildiriyorum" dedi.

ŞAHDENİZ'İ TÜRKİYE ÜZERİNDEN AVRUPA'YA BAĞLAYACAK

Natural Gas Europe'ın verilerine göre Şahdeniz'deki doğalgazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşımayı amaçlayan Güney Gaz Koridoru projesinin tutarı yaklaşık 40 milyar dolar.

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) projenin bir ayağını oluşturuyor.

PROJE TAMAMLANMAK ÜZERE

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in verdiği güncel bilgilere göre çalışmalar plana uygun gidiyor. Şahdeniz 2 projesinin yüzde 93’ü, Güney Kafkas Boru Hattı’nın yüzde 85’i, TANAP'ın yüzde 72’si tamamlanmış durumda. Gelecek yıl TANAP’ın faaliyete başlaması bekleniyor.