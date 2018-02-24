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  4. 24 Şubat 2018 00:15

Trump'tan o ülkeye çok sert yaptırım !

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore'ye yeni yaptırımların uygulanacağını açıkladı.

Trump'tan o ülkeye çok sert yaptırım !
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ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da yaptığı açıklamada Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar uygulanacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Bugün Kuzey Kore rejimine karşı bugüne kadarki en geniş çaplı yeni yaptırımların getirildiğini açıklıyorum" dedi.

Trump, ABD  Maliye Bakanlığının, Kuzey Korenin nükleer programına mali kaynak yaratmak ve ordusunu ayakta tutmak için kullandığı gelir kaynaklarını daha da kısıtlamak  için gerekenleri yapacağını söylerken, Kuzey Kore'ye karşı uygulanan yaptırımları delmede kullanılan 50'yi aşkın gemi, ulaştırma şirketi ve ticari kuruluşların hedef alınacağını da ekledi.

abd , yaptırım , kuzey kore , trump
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