Erken emeklilik bekleyenlere müjde
Erken emeklilik bekleyenlere müjde
İstanbullular iş çıkışına dikkat ! Kar yağışı başladı
İstanbullular iş çıkışına dikkat ! Kar yağışı başladı
Toplu taşımada yeni dönem Kredi kartıyla binilecek
Toplu taşımada yeni dönem Kredi kartıyla binilecek
Erdoğan açıkladı ! O ev kamulaştırıldı, müze oluyor
Erdoğan açıkladı ! O ev kamulaştırıldı, müze oluyor
Vatandaş yılbaşı tatilini 4 güne çıkardı
Vatandaş yılbaşı tatilini 4 güne çıkardı
Milyonlarca kişi başvurmuştu... O parayı geri alabilirsiniz !
Milyonlarca kişi başvurmuştu... O parayı geri alabilirsiniz !
''Dayak davasında'' bir şok Sıla'ya bir şok da Ahmet Kural'a !
''Dayak davasında'' bir şok Sıla'ya bir şok da Ahmet Kural'a !
Asgari ücret görüşmeleri için milyonlarca çalışana kötü haber
Asgari ücret görüşmeleri için milyonlarca çalışana kötü haber
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD
  4. 19 Aralık 2018 17:54

Trump'tan önemli mesaj: ABD Suriye'den çekiliyor mu ?

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, ABD ordusunun Suriye'den çekileceğini iddia etti.

Trump'tan önemli mesaj: ABD Suriye'den çekiliyor mu ?
A+ A-

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, ABD ordusunun, Suriye'nin kuzeyindeki tüm güçlerini çekmeye hazırlandığını ileri sürdü. ABD Başkanı Trump bir açıklama yaptı ve açıklamasında, "Suriye'de olmamızın tek sebebi DEAŞ'ı yendik" dedi.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'nin, Suriye'nin kuzeyindeki askeri güçlerinin tümünü çekmeye hazırlandığını iddia etti.

WSJ'nin "konuyla ilgili kişilere" dayandırdığı haberine göre ABD ordusu, Suriye'nin kuzeyinden tümüyle çekilmeye hazırlanıyor.

Haberde, bu adımın, ABD'nin Orta Doğu stratejisini karışıklığa sürükleyeceği ve DEAŞ ile mücadelesiyle ilgili şüphe uyandıracağı değerlendirmesi yapıldı.

ABD halihazırda Suriye'nin kuzeyinde, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki alanda 15 askeri üsse sahip. Deyrizor ve Haseke'de üç üssün inşası ise sürüyor.

Haberde, bu adımın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile geçen hafta yaptığı telefon konuşmasında, "ABD'nin ortağı YPG/PKK'yı operasyonla tehdit etmesi" üzerine geldiği değerlendirmesi yapıldı.     

TRUMP'TAN ÖNEMLİ  MESAJI!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter üzerinden bir açıklamada bulundu.

Trump yaptığı açıklamada, "DEAŞ'ı yendik. Başkanlığım süresince Suriye'de olmamızın tek sebebi DEAŞ" dedi.

ÇAVUŞOĞLU KATAR’DA SURİYE KONUSUNA DEĞİNMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçtiğimiz günlerde Katar'da bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Suriye'deki son duruma ve Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK hedeflerine yönelik yapmayı planladığı harekata ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, "DEAŞ Suriye'de ve Irak'taki en önemli sorunlardan biri. Türkiye'den daha fazla DEAŞ teröristini etkisiz hale getiren ülke de yoktur. Biz 3 bini aşkını Suriye'de, binden fazlasını Irak'ta olmak üzere 4 bini aşkın teröristi etkisiz hale getirdik." dedi.   

suriye , ordu , deaş , abd
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM