Trump'tan pes dedirten gaf !

Bastille Günü’nü kutlamalarına onur konuğu olarak davet edilen ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania’nın Fransa ziyareti dün başladı. Trump çiftiyle yakından ilgilenen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte, misafirlerini Paris’teki Les Invalides müzesini gezdirdi. Ancak bu müze ziyaretine Trump’ın Fransa First Lady’si hakkındaki sözleri damga vurdu.

Trump, dördünün bir arada olduğu bir anda Brigitte Trogneux’ye hitaben “Çok iyi durumdasın” dedi, ardından da Macron’a dönerek “Çok iyi durumda” diye ekledi. Ancak bu beğeni ifadeleri yetmemiş olacak ki geriye çekilen Trump, bir kez daha Brigitte Trogneux’ye dönerek “Güzel” dedi. Hem Melania Trump hem de Macron’un şaşkınlıkla karşıladığı bu sözler, Macron’un resmi Facebook hesabından yapılan canlı yayına da yansıdı.

Macron’un göreve geldiği andan itibaren dikkatleri üzerine çeken Brigitte Trogneux, eşinden 24 yaş büyük.

TRUMP, FRANSA FIRST LADY’SİNİN ELİNİ ‘BIRAKAMADI’

Trump, bu tuhaf çıkışının öncesinde de Brigitte Trogneux’yle tokalaştığı sırada dikkat çeken bir hareket yaptı.

Macron çifti tarafından kapıda karşılanan Trump, kendisini öpen Brigitte Trogneux’nün elini uzun süre bırakmadı, hatta Fransa First Lady’sini birkaç kez kendisine doğru çekti.