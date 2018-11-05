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  4. 05 Kasım 2018 23:51

Trump'tan petrol fiyatı açıklaması

ABD Başkanı Trump, yaptırımlar hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

Trump'tan petrol fiyatı açıklaması
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ABD Başkanı Donald Trump, yaptırımlar ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Trump, "Yaptırımlar konusunda biraz daha yavaş gitmek istiyorum. Tüm dünyada petrol fiyatlarının artmasını istemiyorum.' dedi.

ABD Başkanı Trump, İran yaptırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, dünyada petrolfiyatlarının artmasını istemediğini belirterek, "Yaptırımlar konusunda biraz daha yavaş gitmek istiyorum. Tüm dünyada petrol fiyatlarının artmasını istemiyorum" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin 8 ülkeyle birlikte İran'a yönelik yaptırım paketinde petrol ithalatı konusunda muaf tutulan ülkelerden biri olduğunu açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

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10-11 Kasım'da Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak Ateşkes Günü'ne katılacak olan Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile burada muhtemelen görüşmeyeceğini ifade etti. Trump, Putin'e atfen, "Paris'te bir görüşmemizin olup olmayacağından emin değilim. Muhtemelen olmayacak." değerlendirmesini yaptı.

POMPEO: "ABD İRAN HALKIYLA DAYANIŞMA İÇİNDE”

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, basın toplantısının ardından İran yaptırımlarına ilişkin Twitter’da Arapça açıklama yaptı.

Pompeo yaptığı açıklamada, “ABD, İran halkıyla dayanışma içinde. Yaklaşık 40 yıllık kötü ekonomik yönetim ve yolsuzluğun acısını en çok İran halkı çekmiştir. İran rejiminin söylediklerinin aksine, yaptırımlar gıda, tarım, ilaç ve tıbbi ekipman satın almayı kapsamıyor” dedi.

ABD, bugün nükleer anlaşmayla kaldırılan İran yaptırımlarının enerji, finans ve gemi taşımacılığı sektörlerini içeren ikinci bölümünü yeniden uygulamaya koydu.

yaptırım , dünya , trump , petrol
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