Trump'tan Sisi'ye: ''Lanet olası katil''

Pulitzer ödüllü gazeteci Bob Woodward'ın yeni kitabı oldukça olay yarattı. Kitapta, ABD Başkanı Donald Trump'ın Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi'den avukatıyla görüştüğü sırada "lanet olası katil" diye bahsettiği iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'a en yakın isimlerin başkan için 'Aptal, dengesiz, yalancı, zihin kapasitesi ancak 10 yaşında bir çocuk gibi' 'diye bahsettiği Korku' (Fear) isimli kitap ABD ile birlikte tüm dünyayı sarstı.

Trump'ı anlatan kitap 'Korku'da (Fear) Trump'ın avukatı John Dowd'a, yönetiminin 2016'daki ABD başkanlık seçimlerini etkilemek amacıyla Rus hükümetiyle işbirliği yapıp yapmadığına dair devam eden soruşturma tarafından nasıl ele geçirilebileceğine dair açıklamalar yaptığı da iddia ediliyor.



'LANET OLASI KATİL!'

Trump'ın üç yıl boyunca Mısır'da tutuklu bulunan 30 yaşındaki ABD'li bir hayır kurumu çalışanı ve aktivist olan Aya Hijazi'yi serbest bırakmaya çağırması örnek verildi.



Trump'ın avukatına "Dowd, kiminle konuştuğumu hatırla! Bu adam lanet olası bir katil. Bu adam lanet bir katil! Seni telefonda terlettirecek." dediği ve anlaşmayı yapmadan hemen önce, Sisi'den "Donald, bu soruşturma işi beni kaygılandırıyor. Gelecekte buralarda olabilecek misin? Sanırım bir iyiliğe ihtiyacım var." cevabını aldığı iddia ediliyor.



Kitap, Trump'ın bunu "Testislere tekme gibi. Berbat" diye tanımladığını bildiriyor.