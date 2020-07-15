Trump'tan skandal açıklama: ''Polis siyahlardan çok beyazları öldürüyor''

ABD Başkanı Donald Trump, George Floyd’un polis tarafından öldürülmesi hakkındaki bir soruya verdiği ırkçı yanıtla gündemde. Trump’ın ‘polisin siyahlara kıyasla daha fazla beyazı’ öldürdüğünü ısrarla savunarak istatistikleri çarpıtması tepki çekti.

Trump söz konusu iddiayı, CBS televizyonunda yayınlanan bir söyleşisinde ortaya attı. Sunucu Catherine Herridge “Geroge Floyd hakkında konuşalım, onun ölümünün korkunç bir şey olduğunu” söylediniz deyince Trump, “Korkunç” yanıtını verdi. Ancak sunucunun “Neden Afro Amerikalılar kolluk kuvvetlerinin elinde ölmeye devam ediyor?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Beyaz insanlar da öldürülüyor. Beyaz insanlar da. Ne kadar berbat bir soru. Beyaz insanlar da öldürülüyor. Üstelik daha fazla. Daha fazla beyaz öldürülüyor.”

İSTATİSTİKLER NE DİYOR?

The Guardian’da yer alan haberde, daha önce de ‘Siyah Hayatlar Değerlidir’ (Black Lives Matter-BLM) ifadesinin ‘nefret söylemi’ olduğunu söyleyen Trump’ın bu iddiasının ‘aldatıcı’ olduğuna dikkat çekildi. Gazetenin ABD’de polis tarafından öldürülen insanları kayıt alma amaçlı ‘The Counted’ isimli araştırma projesinde, 2015-2016 arasında ABD’de siyahların polis tarafından öldürülme olasılığının beyazlara göre iki kat daha fazla olduğu tespit edildi. 2016 yılında, 15-34 yaşları arasındaki siyah erkeklerin kolluk kuvvetleri tarafından öldürülme olasılığının ise diğer Amerikalılara göre dokuz kat fazla olduğu, genç beyaz erkeklere göre ise dört kat daha fazla olduğu kaydedildi.

Washington Post tarafından 2016 yılında yapılan benzer bir analizde de, siyah Amerikalıların, beyaz Amerikalılara göre polis tarafından öldürülme risklerinin 2.5 kat daha fazla olduğu vurgulandı. 2018 yılında American Journal of Public Health’de yayınlanan bir çalışmada ise, Afrikalı Amerikalıların beyaz insanlara kıyasla polis tarafından öldürülme olasılığının 3.5 kat fazla olduğu tespit edildi.