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  4. 11 Haziran 2017 16:59

Trump'tan şoke eden bahane

ABD Başkanı Trump, İngiltere ziyaretini şaşırtan bir bahaneyle iptal etti.

Trump'tan şoke eden bahane
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ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin başkenti Londra'ya planlanan ziyaretini belirsiz bir tarihe erteleme kararı aldı. İngiliz The Guardian gazetesi, Trump'ın İngiltere Başbakanı Theresa May'i telefonla arayarak 'Halk benim ziyaretimi destekleyene kadar gelmek istemiyorum' dediği öğrenildi.

İngiltere uzun süredir ABD Başkanı Trump'ın ziyaretini iptal edip etmemeyi tartışıyordu. Bu konuda birçok anket yapılmış ve halkın Trump'ın ziyaretini istemediği sonucuna ulaşılmıştı. Londra'daki terör saldırısı sonrası Trump, Londra Belediye Başkanı Sadık Han'ı açıkça hedef alarak suçlamıştı. Han ise Trump'ın ziyaretinin iptal edilmesi için hükümete çağrı yapmıştı.

The Guardian'ın haberine göre, Trump, May'i arayarak ziyaretini belirsiz bir tarihe erteleme kararı aldı. May ile Trump'ın telefon görüşmesi sırasında odada görülen bir kişiye dayanan habere göre, Trump, "İngiliz halkı ziyaretimi destekleyene kadar Londra'ya gelmek istemiyorum" ifadesini kullandı. The Guardian'ın haberine İngiliz hükümeti tarafından henüz doğrulanmadı. 

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