Trump'tan Suriye konusunda geri adım

Suriye'den tümüyle çekilme kararıyla müttefikleri tarafından eleştirilen, hatta Savunma Bakanı Jim Mattis ve ABD'nin DEAŞ ile Savaş Koalisyonu Temsilcisi Brett McGurk'ün istifalarına yol açan, ABD Başkanı Donald Trump'ın iki hafta önce aldığı 30 gün içinde çekilme kararına gelen tepkiler üzerine frene bastığı belirtildi.

NEW YORK TIMES'TAN 4 AY İDDİASI

Trump, 31 Aralık'ta yaptığı Twitter paylaşımında da, "Benim başkan olmadan önce DEAŞ ile dolu bir karmaşa olan Suriye'de yaptıklarımı Donald Trump'tan başkası yapmış olsaydı ulusal kahraman olurdu. DEAŞ neredeyse bitti, biz DEAŞ kalıntıları ile mücadele ederken askerlerimizi aileleri ile birlikte olmaları için yavaşça geri getiriyoruz." değerlendirmesi yapmıştı.

New York Times (NYT) gazetesine konuşan Trump yönetiminden yetkililer, Başkan'ın ordunun çekilmesi için 4 aylık süre tanımaya razı geldiğini söyledi.

'GRAHAM İKNA ETTİ'

ABD'de Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, Beyaz Saray'da Trump ile görüşmesinden sonra, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme sürecine ilişkin kendisine bilmediği şeyler anlattığını ve çekilme sürecinin şu aşamada yavaşlatıldığını söyledi.

ABD'nin Suriye'den çekilmesine ilişkin Graham, "Başkan ve (ABD Genel Kurmay Başkanı Joseph) Dunford ile görüşmelerden sonra gideceğimiz yön hakkında hiç bu kadar iyi hissetmemiştim. Sanırım akıllıca bir şekilde işleri yavaşlatıyoruz. Başkanın başkalarına daha fazlasını ödetme ve daha fazlasını yaptırma amacını gerçekleştirmenin en iyi yolunu tekrar değerlendirmek için bir duraklama sürecinde olduğumuzu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

New York Times'ın haberine göre, ABD Genelkurmay Başkanı Josepf Dunford'un Trump ile Graham görüşmesi öncesidne Trump'ı ikna edeceğini düşünerek Suriye'den çekilme konusunda Graham ile görüştüğü ifade edildi.

Trump askerlerin Suriye'den çekilmesiyle ilgili ilk açıklamasında, askerleri hemen geri çekeceğini söylemiş, Beyaz Saray'dan basına verilen bilgilendirmelerde ise çekilmenin 60-100 gün içinde tamamlanacağı ifade edilmişti.

NYT'ye konuşan iki ABD'li yetkili, Trump'ın Irak'taki ABD askerlerine Noel ziyaretinde, DEAŞ ile savaştan sorumlu Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Harekatı Komutanı Korgeneral Paul J. LaCamera ile bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

Buna göre Trump, komutanla görüşmesinde, düzenli ve olaysız çekilme için orduya birkaç ay daha vermeye ikna oldu. Askeri planlamacılar da düzenli çekilme için en az 4 aya ihtiyaç olduğunu belirtti.

Pazartesi günü Fox TV ile röportajında Senatör Graham'ın çekilme konusundaki kaygılarını nasıl giderdiği sorusuna Trump, "Hiçbir zaman acele edeceğimi söylemediğimi belirttim" diye cevap verdi.