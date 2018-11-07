Bu il ve ilçelerde oturanlar dikkat ! Fiyatlar uçtu...
Bu il ve ilçelerde oturanlar dikkat ! Fiyatlar uçtu...
Türk Hava Yolları 9 ayda rekor kırdı !
Türk Hava Yolları 9 ayda rekor kırdı !
ABD'nin YPG yorumuna Beştepe'den sert yanıt !
ABD'nin YPG yorumuna Beştepe'den sert yanıt !
Suudi Arabistan'dan Kaşıkçı'nın ailesine ''kan parası''
Suudi Arabistan'dan Kaşıkçı'nın ailesine ''kan parası''
Ne Antalya ne de Bodrum... O ilimize akın ettiler
Ne Antalya ne de Bodrum... O ilimize akın ettiler
Benzine 21 kuruş indirim geldi; pompaya da yansıyacak !
Benzine 21 kuruş indirim geldi; pompaya da yansıyacak !
Üç ünlü isme ''çocuklara kötü örnek'' oldukları için suç duyurusu
Üç ünlü isme ''çocuklara kötü örnek'' oldukları için suç duyurusu
Mehmetçik Van'da buldu, bilim insanları şokta
Mehmetçik Van'da buldu, bilim insanları şokta
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD
  4. 07 Kasım 2018 21:32

Trump'tan sürpriz hamle

ABD Başkanı Trump, Demokratların önemli ismi olan Nancy Pelosi'ye ilginç bir teklifte bulundu.

Trump'tan sürpriz hamle
A+ A-

ABD Başkanı Donald Trump, Demokratların önemli isimlerinden Nancy Pelosi’nin Temsilciler Meclisi Sözcüsü olması gerektiğini belirterek, gerekirse kendisine destek vereceklerini söyledi.

Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD Temsilciler Meclisi'nde sözcülük görevine, Temsilciler Meclisi Üyesi Demokrat Pelosi’nin gelmesi gerektiğini ifade etti.

Başkan Trump, paylaşımında, "Adil olmak gerekirse Nancy Pelosi, Demokrat Partililer tarafından Temsilciler Meclisi Sözcüsü olarak seçilmeyi hak ediyor. Eğer Demokratlar kendisine zorluk çıkarırsa kendisine Cumhuriyetçi oylardan destek veririz, hak ediyor." ifadesini kullandı.

SERT ELEŞTİRİLERİYLE BİLİNİYOR

Nancy Pelosi, Kongre seçimleri öncesinde ABD Temsilciler Meclisi'nde azınlıktaki Demokratların lideri pozisyonundaydı. Demokratların Kongre’de sözcüsü olmak için en güçlü isim olarak öne çıkan Pelosi, Trump’a yönelik sert eleştirileriyle biliniyor.

ABD'de seçmenler dün, Kongrenin üst kanadı Senatodaki 35 sandalye ile alt kanadı Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı için sandık başına gitti. 
Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Parti Senato'daki çoğunluğunu korurken, Temsilciler Meclisi'nde üstünlüğü Demokratlar sağladı. 

AA

trump , demokrat , destek
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM