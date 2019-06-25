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  4. 25 Haziran 2019 12:29

Trump’tan taciz iddiasına yanıt: Benim tipim değil

1990’larda bir köşe yazarına cinsel tacizde bulunduğu iddialarına yanıt veren ABD Başkanı Donald Trump, ''Benim tipim değil'' açıklamasında bulundu.

Trump’tan taciz iddiasına yanıt: Benim tipim değil
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ABD Başkanı Donald Trump, 1990’larda köşe yazarlığı yapan E. Jean Carroll’a cinsel tacizde bulunduğu iddialarını reddetti. Trump, Caroll’un New York’ta bir alışveriş mağazasında kendisine cinsel tacizde bulunduğu hakkında yalan söylediğini ifade ederek, "Saygıda kusur etmek istemem ancak ilk olarak o benim tipim değil, ikinci olarak ise böyle bir şey asla yaşanmadı. Asla yaşanmadı, anlaşıldı mı" dedi.

75 yaşındaki E. Jean Carroll, geçtiğimiz Cuma New York dergisinde iddialarda bulunmuştu. Caroll, Trump’ı cinsel taciz ile suçlayan 16’ncı kadın ancak Trump kendisine karşı yapılan tüm iddiaları reddetti.

''ABD Başkanı Trump bana tecavüz etti''''ABD Başkanı Trump bana tecavüz etti''

 

İHA

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