Trump'tan tarihi karar: ''Ruhani ile görüşeceğim''

Reuters’in haberine göre, Fransa’nın Biarritz kentindeki G7 zirvesinde konuşan Trump, İran’a zarar veren ekonomik yaptırımların tazmin edilmesini ise söz konusu görüşme içeriğinden ayrı tuttu.

Trump, basına yaptığı açıklamada, Hasan Ruhani ile görüşmesinin, “gelecek haftalarda yapılmasını öngörüldüğünü”söyleyerek, İran’ı ‘muazzam potansiyel barındıran ülke’ olarak tanımladı.

ABD Başkanı Trump, şöyle dedi: “Çok iyi hissediyorum. Öyle sanıyorum ki, Ruhani, görüşmek ve durumlarını düzeltmek isteyecektir. (Yaptırımlardan) Çok kötü yara aldılar.”

İran’ın son zamanlardaki çatışmayı tırmandırıcı söylemlerine de değinen Trump, İran’ın bölgedeki ABD çıkarlarına karşı bir hareketinin, ‘şiddetli bir güçle’ karşılanacağını söyledi. Trump, şöyle dedi: “İranlılar dediklerini yapamaz, yapacak olurlarsa çok şiddetli bir güçle karşılaşacaktır. Bu yüzden, onların iyi davranacaklarını düşünüyorum.”

Trump, yaptırımlar dolayısıyla İran’ın ekonomisine verilen zararı tazmin etme konusuna da açık olmadıklarını belirtti. Buna karşılık Trump, çok sayıda ülkenin, İran’a bir kredi marjı tanınmasını istediğini ve bunun tartışıldığını belirterek, “Hayır bunu ödemeyeceğiz, ödemeyiz” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Trump ile Ruhani arasındaki görüşmenin önümüzdeki haftalarda gerçekleşebileceğini söyledi. Trump ile Ruhani’nin, Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katılacakları ve görüşmesinin bu sırada gerçekleşebileceği belirtiliyor.

Öte yandan Ruhanin’nin, İran’daki tek politika belirleyicisi olmadığı, ABD karşıtı söylemleriyle bilinen Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney’in bu konuda asıl söz sahibi olduğu biliniyor.