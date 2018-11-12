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  4. 12 Kasım 2018 21:47

Trump'tan tüm dünyaya tehdit !

ABD Başkanı Trump, Paris dönüşünde çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Trump'tan tüm dünyaya tehdit !
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ABD Başkanı Donald Trump, Birinci Dünya Savaşını Sonlandıran Ateşkes Antlaşması'nın 100. yılı dolayısıyla gittiği Fransa'nın başkenti Paris'ten döndü. Trump, sosyal medya hesabından "Fransa'dan yeni döndüm. Bu çok zengin ülkelerin ABD'ye askeri koruma için para ödemesi ya da kendilerini koruması zamanı geldi" mesajını paylaştı.
 
Ziyareti sırasında ülke liderleriyle yaptığı görüşmelere dair bilgi veren Trump, diğer ülkelere sosyal medya hesabı üzerinden gözdağı verdi.

TRUMP GÖZDAĞI VERDİ: YA PARAYI ÖDERSİNİZ YADA KENDİNİZİ KORURSUNUZ

Trump, "Dünya liderleriyle olan toplantılarımda birçok başarı elde ettiğim Fransa'dan yeni döndüm. ABD'ye, hem askeri hem de ticaret konusunda adil davranılmadığı gerçeğini ortaya çıkarmak kolay olmadı. Diğer ülkelere askeri koruma için çok büyük ödemeler, yüz milyarlarca dolar para ödemesi yapıyoruz. Bu durumun devam edemeyeceğini söyledim. Bu durum her zaman saçma bir şekilde ABD'nin aleyhine oldu. Yüklü miktarlarda para diğer ülkelerin korunması için harcandı ve karşılığında hiçbir şey almadığımız gibi ticari açık ve kayıplar yaşadık. Bu çok zengin ülkelerin ABD'ye askeri koruma için para ödemesi ya da kendilerini koruması zamanı geldi. Ticaret serbest ve adilce gerçekleştirilmeli" dedi.

dünya , trump , ateşkes , tehdit
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