Trump'tan Türkiye'yi kızdıracak açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, "Suriye'den çekilsek bile Kürtleri korumaya devam etmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

ABD'nin Suriye'deki askerlerini çekme kararını değerlendiren ABD Başkanı Donald Trump, "Belli bir süre içinde Suriye'den çekileceğiz. Suriye'den çekilsek bile Kürtleri korumaya devam etmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

"KÜRTLERİ KORUMAK İSTİYORUM"

Suriye’nin kuzeyinde IŞİD’e karşı, terör örgütü YPG/PKK ile ortaklık kuran ve kısa bir süre önce IŞİD’i yendiklerini ilan ederek bölgedeki asklerini evlerine yollayacağını duyuran ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’ye karşı faaliyet yürüten terör örgütleri için, “Belli bir süre içinde Suriye’den çekileceğiz. Suriye’den çekilsek bile Kürtleri korumaya devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.