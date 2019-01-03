İzmir'de hayat duracak: İZBAN, metro ve tramvayda grev!
İzmir'de hayat duracak: İZBAN, metro ve tramvayda grev!
Metrobüsün çarptığı yolcu hayatını kaybetti
Metrobüsün çarptığı yolcu hayatını kaybetti
İnternette AKN gitti, AST geldi! İşte internetin yeni kuralı AST
İnternette AKN gitti, AST geldi! İşte internetin yeni kuralı AST
Akşam saatlerine dikkat ! Yoğun kar yağışı geliyor
Akşam saatlerine dikkat ! Yoğun kar yağışı geliyor
Dolarda çok sert yükseliş ! Dün gece 5,87'yi gördü
Dolarda çok sert yükseliş ! Dün gece 5,87'yi gördü
Büyük gün geldi çattı ! Zamlı maaşlar belli olacak
Büyük gün geldi çattı ! Zamlı maaşlar belli olacak
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
Mehmet Ali Erbil hakkında yeni açıklama
Mehmet Ali Erbil hakkında yeni açıklama
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD
  4. 03 Ocak 2019 09:56

Trump'tan Türkiye'yi kızdıracak açıklama

ABD Başkanı Trump, "Suriye'den çekilsek bile Kürtleri korumaya devam etmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Trump'tan Türkiye'yi kızdıracak açıklama
A+ A-

ABD'nin Suriye'deki askerlerini çekme kararını değerlendiren ABD Başkanı Donald Trump, "Belli bir süre içinde Suriye'den çekileceğiz. Suriye'den çekilsek bile Kürtleri korumaya devam etmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Suriye’nin kuzeyinde IŞİD’e karşı, terör örgütü YPG/PKK ile ortaklık kuran ve kısa bir süre önce IŞİD’i yendiklerini ilan ederek bölgedeki askerlerini evlerine yollayacağını duyuran ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’ye karşı faaliyet yürüten terör örgütleri için, “Belli bir süre içinde Suriye’den çekileceğiz. Suriye’den çekilsek bile Kürtleri korumaya devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.


 

suriye , türkiye , asker , donald trump , abd
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM