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  4. 12 Nisan 2018 14:00

Trump'tan yeni ''füze'' açıklaması

''Hazır ol Rusya füzeler gelecek'' açıklamasıyla dünyayı ayağa kaldıran ABD Başkanı Trump, bugün ise ''Hemen de vurabiliriz, vurmayabiliriz de'' mesajını paylaştı.

Trump'tan yeni ''füze'' açıklaması
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ABD Başkanı Donald Trump dün dünya gündemine oturan tweet'lerinden sonra bugün yeni bir açıklama yaptı. Kişisel hesabından yeni tweet'ler atan Trump, Suriye için, "Hemen de vurabiliriz, vurmayabiliriz de" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı, "Suriye'ye ne zaman saldıracağımızı hiç söylemedim. Hemen de vurabiliriz hiç vurmayabiliriz de. Her halükarda, benim yönetimimde ABD bölgeden DAEŞ'i sürmek için büyük işler yaptı. Hakettiğimiz, "Teşekkürler Amerika" nerede?" ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN SURİYE AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Duma'da meydana geldiği iddia edilen kimyasal saldırı haberlerinin ardından ilk olarka Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a "hayvan" demişti.

Dün açıklama yapan Trump, "Rusya, Suriye'ye atılacak olası füzeleri vuracağını söylüyor. Hazır ol Rusya çünkü yeni, nazik ve akıllı füzeler gelecek. Halkını gazla öldüren ve bundan da zevk alan bir hayvanla ortak olmamalısın" demişti.

ABD Başkanı bu açıklamasından 40 dakika sonra yeni bir tweet atarak, "Rusya ile ilişkilerimiz Soğuk Savaş dönemi de dahil hiç olmadığı kadar kötü. Buna hiç gerek yok. Rusya'nın ekonomik olarak desteğe ihtiyacı var ki biz de bunu kolaylıkla sağlayabiliriz. Birlikte çalışmalıyız. Silah yarışını bırakalım" şeklinde konuşmuştu. 

suriye , donald trump , abd
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