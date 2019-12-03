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  4. 03 Aralık 2019 12:52

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un NATO’nun beyin ölümü yaşadığını belirten açıklamasına tepki gösteren ABD Başkanı Donald Trump, ''NATO’nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söylemek çok aşağılayıcı'' dedi. Trump, Türkiye'yle iyi ilişkilere sahip olduklarını söyledi.

Trump'tan yeni Türkiye mesajı
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un NATO'nun beyin ölümü ifadesine tepkiler devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, "NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söylemek çok aşağılayıcı" ifadelerini kullandı. 

Trump, NATO'ya en fazla ihtiyaç duyan ülkelerin başında Fransa'nın geldiğini belirterek, "Bu tarz açıklamalar çok tehlikeli" şeklinde konuştu. 

ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarından satır başları; 

Fransa'nın Amerikan şirketlerine vergi uygulamasını istemiyorum, vergi uygulayacak biri varsa o da ABD'dir, Fransa değil.

Türkiye'yle iyi ilişkilerimiz var. Yeterince uzun süre sınırlarında kaldık, artık sınırlarından çekildik. İyi iş çıkarıyorlar.

Bagdadi operasyonunda Türkiye çok yardımcı oldu. Daha iyisini yapamazdı, daha fazla destek veremezdi.

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abd , fransa , nato
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