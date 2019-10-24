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  4. 24 Ekim 2019 20:53

Trump'tan yeni tweet: Asla izin vermeyeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Suriye'deki petrol sahalarında IŞİD'in yeniden yapılanmasına asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Ayrıca Trump, "Belki de şu an Kürtler (YPG/PKK) için petrol yataklarına doğru gitmeye başlamalarının zamanıdır" dedi.

Trump'tan yeni tweet: Asla izin vermeyeceğiz
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Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’deki petrol bölgelerinin güvence altına alındığını vurgulayarak, “Dün Türkiye/Kürtler üzerine yaptığım konuşmada ele aldığım petrol alanları, Kürtlerin yardımı ile ABD devralana kadar IŞİD tarafından tutuluyordu. Yeniden yapılanmış bir IŞİD'in, o sahalara sahip olmasına asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

 "YPG/PKK BU BÖLGELERE GİDEBİLİR"

Ayrıca, YPG/PKK terör örgütü elebaşlarından "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile de telefonda konuştuğunu belirten Trump, "O, bizim yaptıklarımızdan memnun, ben de Kürtlerin yaptıklarından mutluyum. Belki de şu an Kürtler (YPG/PKK) için petrol yataklarına doğru gitmeye başlamalarının zamanıdır" açıklamasında bulundu.

Trump, Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmesiyle ilgili dünkü açıklamasında ülkenin doğusundaki petrol yataklarını güvence altına aldıklarını ve burada bir miktar ABD askerinin kalacağını açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper de Suriye'nin doğusundaki petrol bölgesinde 200 civarında Amerikan askerinin kalacağını duyurmuştu.

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