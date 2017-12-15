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  4. 15 Aralık 2017 21:36

Trump'tan ''yeşil kart'' açıklaması

ABD Başkanı Trump, ülkelerinde kalıcı oturma ve çalışma izni sağlayan "yeşil kart" çekilişinin beceriye göre yapılması gerektiğini açıkladı.

Trump'tan ''yeşil kart'' açıklaması
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ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de kalıcı oturma ve çalışma izni sağlayan yeşil kart çekilişinin tamamen kaldırılıp yerine "beceri temelli" bir sistemin getirilmesi gerektiğini söyledi.

ABD'nin Virginia eyaletinde ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Ulusal Akademisindeki mezuniyet töreninde konuşan Trump, ABD göçmenlik yasasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu ve ilgili düzenlemelerin değiştirilmesi gerektiğini savundu.

EN İYİLERİNİ Mİ VERECEKLER

Trump, "Bir çekiliş yapılıyor ve insanlar seçiliyor. Ülkelerin bize en iyi vatandaşlarını mı vereceğini sanıyorsunuz? Hayır. Bize en kötülerini veriyorlar. Kongreye göçmen zinciri ve çekilişle vize uygulamasını kaldırması ve onun yerine beceri temelli bir sistem getirmesi konusunda çağrıda bulunuyoruz." şeklinde konuştu. 
FBI görevlilerine ve Amerikan polisine yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür eden Trump, "Şu anda sizi Beyaz Saray'da şimdiye kadar olmadığı kadar destekleyen biri var." ifadesini kullandı.

KALDIRMAK İSTİYOR

Trump daha önceki açıklamalarında da ülkedeki göçmenlik yasalarının değiştirilmesi, göçmen zinciri adı verilen ve birinci derece aile bireylerinin de kalıcı ABD vizesi alabilmesine imkan sağlayan sistemin ve çekilişle yeşil kart sağlayan uygulamanın kaldırılmasını talep etmiş, Kongrenin bu yönde bir çalışma yapması gerektiğini söylemişti.

AA

yeşil kart , oturma izni , abd , trump
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