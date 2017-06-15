Türk koruma polislerine ABD'den yakalama kararı

Washington polisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyareti sırasında Türkiye büyükelçiliği önünde meydana gelen olaylara müdahil olan 12 koruma hakkında yakalama kararı çıkardı. Korumalar, büyükelçilik konutu önünde protestoculara saldırmakla suçlanıyor.

Hürriyet'ten Nafız Albayrak'ın haberine göre ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonunun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın korumaları ve destekçilerinin Washingtondaki Büyükelçilik Konutu önünde protestoculara müdahalesi nedeniyle Türkiyeyi kınama kararı almasının ardından, Amerikan polisinin olayla ilgili soruşturması sonucu, Erdoğanın 12 koruma görevlisi hakkında yakalama kararı çıktı.

DÜN İKİ KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Erdoğanın, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Sarayda görüştükten sonra büyükelçilik konutu önünde yaşanan kavganın yankıları durulmadı. Çarşamba günü ABD'de yaşayan Eyüp Yıldırım ve Sinan Narin adlı kişiler kavgaya karıştıkları ve ağır nitelikli saldırı suçu ile tutuklanırken, şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğanın 12 yakın koruması hakkında tutuklama kararı çıktı.

Washington Belediye Başkanı Muriel E. Bowser ÿve Emniyet Müdürü Peter Newsham, ortaklaşa yaptıkları basın toplantısında, hepsinin Türkiyede olduğuna inanılan korumalara yönelik suçlamaları açıkladı. Emniyet Müdürü Newsham da korumaların kimliklerinin yüz tanıma teknikleri kullanılarak, pasaport ve vize işlemlerindeki fotoğraf ile olay sırasında çekilen videoların karşılaştırılması sonucu belirlendiğini söyledi. Basın toplantısında Türk korumaların protesto etme hakkını kullanan sivillerin yanı sıra Washington polisine de en az üç yerde saldırı girişiminde bulunduğu savunuldu ve haklarında yakalama kararı çıkartıldığı belirtildi.

7'SİNE AĞIR NİTELİKLİ SALDIRI SUÇLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğanın Mayıs ayında ABDye yaptığı ziyaret sırasında, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Sarayda yaptığı görüşmenin ardından yaşanan kavgada Erdoğanın korumaları ve destekçileri ile, ellerinde terör örgütü PKK ve PYD bayrağı taşıyan protestocular birbirlerine girmişti.

Olaylara yönelik olarak Amerikan polisi tarafından yapılan soruşturma kapsamında kavgaya karıştıkları video görüntülerinden saptanan 42 kişiden 34ünün kimliklerinin belirlendiğini, bunlardan 12'sinin Erdoğanın korumalarından olduğunu açıkladı. Polis yetkilileri, 12 kişiden 7'sine karşı ağır nitelikli saldırı, 5'ine karşı da hafif ceza davası açılacağını ve haklarında tutuklama kararı çıkarıldığını açıkladı.