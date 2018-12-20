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  4. 20 Aralık 2018 09:23

Türk profesör 3 yaşındaki kızını öldürüp intihar etti

ABD'de, üniversitede sanal gerçeklik dersleri veren Türk profesör Ayhan Ayteş, 3 yaşındaki kızını öldürerek intihar etti.

Türk profesör 3 yaşındaki kızını öldürüp intihar etti
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ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan Türk profesör Ayhan Ayteş, 3 yaşındaki kızını öldürerek intihar etti.

NTV'de yer alan habere göre; Güney Florida Üniversitesi'nde ders veren 48 yaşındaki Ayteş, kızı Ela Deniz'i, geçtiğimiz ocak ayında boşandığı eşi Laurel Friedman'dan aldı ancak zamanında teslim etmedi.

38 yaşındaki anne Friedman'ın güvenlik güçlerine haber vermesi üzerine acı gerçek ortaya çıktı .

Ayteş'in evine giden polis, 3 yaşındaki Ela'yı öldüren profesörün kendi hayatına da son verdiğini saptadı.

 
 

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